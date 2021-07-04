شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل البلاد الاسبوع الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الايرانية رسول مهاجر اعلن بان شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل الى البلاد خلال الاسبوع الجاري.

وفي تصريح اليوم (الأحد) حول استيراد لقاح كورونا من الخارج ، أنه من المقرر ان تصل شحنة لقاح جديدة إلى البلاد هذا أسبوع.

ولم يدل بمزيد من التفاصيل في هذا الصدد وأضاف: "احصلوا على مزيد من المعلومات عن ذلك من وزارة الصحة".

** الأصول الإيرانية المجمدة

كما تحدث مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية عن تجميد الأصول الإيرانية في الخارج ، قائلاً إن الجهود مستمرة في هذا الصدد.

وأضاف مهاجر: "الحصة التي تلقيناها من كوفاكس كانت جزءًا من الأصول التي واجهتنا مشاكل بشانها وتمكنا من حلها.

وفي إشارة إلى أن هذه الإجراءات لا تزال جارية ، ليس فقط للأدوية واللقاحات ، قال: "إن وزارة الخارجية حاولت دائمًا تحرير الارصدة المجمدة ظلما في بعض البلدان والمبادرة الى استخدامها .

جدير بالذكر أن " رسول مهاجر" مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية استعرض مؤخرا جهود وزارة الخارجية لاستيراد لقاح كورونا ، وقال إن هذا المسار مستمر وسيتم استيراد المزيد من شحنات اللقاح./انتهى/