الانتقام من أمريكا بعملية نوعية في العراق أو كردستان أو اي مكان بالعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الولائي نريد أن ننفذ عملية يقول الجميع عنها إننا انتقمنا من الأميركيين، تكون عملية نوعية ويمكن أن تأتي من الجو والبر والبحر، وعلى الحدود العراقية، في الإقليم، أو في أي مكان.

واستطرد: يمكننا الآن أن نحارب أميركا ليس فقط في العراق ولكن على الحدود السورية والأردن وكردستان والكويت والسعودية ويمكننا الوصول إليهم وضربهم في أي مكان.

وتابع: نحن موجودون الآن في الشارع وقرب كل المعسكرات الاميركية ونحن ماضون في عملية الرد وقطعنا إيماناً غليظة في ذلك، ونحن ذاهبون باتجاه الرد.

وكانت طائرات سلاح الجو الأميركي قد نفذت غارات جوية بالقرب من الحدود العراقية السورية ضد جماعات مسلحة لدعم ضربات الطائرات بدون طيار داخل العراق وقتل أربعة عناصر منهم.

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