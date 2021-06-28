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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٩:١٥ ص

ردا على القصف الامريكي..

العراق ... كتائب سيد الشهداء تعلن الحرب ضد القواعد الأميركية

العراق ... كتائب سيد الشهداء تعلن الحرب ضد القواعد الأميركية

أعلنت المقاومة الاسلامية كتائب سيد الشهداء في العراق انه "من الان فصاعداً سنذهب مع الاحتلال الامريكي إلى حرب مفتوحة واولها استهداف طائراتهم المعادية في سماء عراقنا الحبيب".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نعت "كتائب سيد الشهداء" أربعة مقاتلين قضوا إثر القصف الأميركي الذي استهدف مواقع على الحدود العراقية السورية.

وعزّت الكتائب في بيان النعي فجر الاثنين ذوي مقاتليها الأربعة وهم كل من "حسين علي عبد الحسين صالح البيضاني، كرار سعد حمدان جلوب المحمداوي، كرار عبدالعزيز زينل الشبكي، محمد رومي ماجد محاسن الفرطوسي".

وجاء العدوان العسكري الأمريكي الجديد على قوات الحشد الشعبي مع استمرارمطالبة الأحزاب والحركات السياسية بانسحاب الأمريكيين من العراق. وفي وقت سابق، تحدث النائب العراقي "أيوب الربيعي" عن استمرار وجود القوات الأمريكية في البلاد.

وقال إن "القوات الأمريكية لا تنوي مغادرة العراق". هذا فيما يؤكد قرار البرلمانيين على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية.

وقال "بالرغم من حقيقة أن شرائح مختلفة من العراق والتيارات السياسية تطالب الأمريكيين بمغادرة أراضيها، هناك أدلة على أن واشنطن مترددة في القيام بذلك".

/انتهى/

رمز الخبر 1915685
https://ar.mehrnews.com/news/1915685/

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