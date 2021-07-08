ظريف يدعو الاطراف الافغانية لانهاء الحرب سريعا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف دعا الاطراف الافغانية لانهاء الحرب سريعا وتوفير فرصة التنمية للشعب الافغاني، واختتمت الجولة الأولى من المحادثات الأفغانية في طهران بكلمة لوزير الخارجية، ورئيسي وفدي الجانبين، الجمهورية وطالبان، وتم إصدار ستة بنود.

وشكر محمد جواد ظريف، في خطابه في الاجتماع الختامي للمحادثات الأفغانية في طهران الذي عقد في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، كلا الوفدين على إعطاء الأولوية للسلام والراحة للشعب الأفغاني، قائلا: "الشجاعة في السلام أهم من الشجاعة في الحرب، لأنه من أجل السلام يجب على المرء التضحية والتسامح، وتجاهل مطالب الحد الأقصى والاهتمام بمطالب الطرف الآخر، وخاصة في هذه المحادثات حيث لا يوجد طرف آخر، وكلا الجانبين أشقاء يبحثون عن السلام والطمأنينة لشعب أفغانستان".

وأضاف: "الأمة التي تعاني منذ 40 عاما لها الحق في وقف الحرب ومعارضتها".

وقال "ما أريده منكم هو اغتنام هذه الفرصة وإنهاء الحرب في أفغانستان في أسرع وقت ممكن وإعطاء الشعب الأفغاني فرصة للتنمية".

وشدد ظريف: إن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة دائما لتسهيل مواصلة المحادثات بأي طريقة./انتهى/