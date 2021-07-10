لاعب القوة البدنية الإيراني يحرز فضیة وزن 83 كغم

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه اليوم السبت ان صالحي احتل المركز الاول وحصد الميدالية الذهبیة بعد رفع 185 كم في حركة البنش بريس (رفعة الصدر) کما رفع 215 كجم في حركة السكوات وحصل على البرونزیة ببطولة العالم للقوة البدنية المقامة في ليتوانيا.

ورفع أيضًا ثقلًا قدره 265 كجم في حركة الديدليفت (الرفعة الميتة) وحصل على الميدالية البرونزیة محتلًا المركز الثالث. وفي التصنيف الإجمالي حصد اللاعب الإيراني الميدالية الفضیة. واحتل لاعبان من لیتوانیا وفرنسا المركزين الاول والثالث على التوالي.

یذکر أن الدورة السادسة من منافسات بطولة العالم للقوة البدنية أقيمت امس الجمعة في ليتوانيا.

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