رباع إيراني يفوز بوصافة بطولة آسيا لرفع الأثقال للناشئين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال منافسات فئة الناشئين والشباب الآسيوية 81 كجم في الدوحة بقطر، وصل أمير محمد رحمتي إلى الحد الأقصى للوزن وهو 307 كجم، وفاز بالميدالية الذهبية في الخطف الفردي والميدالية البرونزية في الخطف المزدوج. ووقف على منصة التتويج كوصيف في بطولة آسيا للناشئين وحصل على الميدالية الفضية، في المجموع الكلي.

وحصل رحمتي على الميدالية الذهبية في الخطف بعد أن رفع أوزانا بلغت 132 و136 كيلوغراما، ثم رفع 140 كيلوغراما في الرفع الثالث. وفي الزوجي رفع أوزان 160 و167 في أول رفعتين، لكنه فشل في رفع 172 في المحاولة الثالثة، ليحصل على الميدالية البرونزية في الزوجي والميدالية الفضية في الترتيب العام.

وفي هذه الفئة، فاز الهندي سراج ببطولة فئة الناشئين بمجموع قياسي بلغ 310 كيلوغرامات.