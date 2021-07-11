باكستان تشدد الأمن على الحدود مع أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناطق باسم الجيش الباكستاني في مقابلة مع قناة "ARY News": "في الوقت الحالي 90% من حدود باكستان مع أفغانستان محمية بسياج".

وأوضح المتحدث أن "أمن الحدود هو بمثابت طريق ذي اتجاهين. فقد كان على الجانب الآخر(الأفغاني) اتخاذ إجراءات، كما فعلنا، وهو للأسف ما لم يحدث".

وفي نفس السياق صرحت وزارة الداخلية الباكستانية بأنها اتخذت جملة من الإجراءات استعدادا لتدفق محتمل للاجئين الأفغان.

وكان وزير الداخلية، شيخ رشيد أحمد، قد قال في وقت سابق إن باكستان قررت عدم فتح الحدود أمام اللاجئين من أفغانستان، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وتقدم مسلحي حركة "طالبان" وسيطرتهم على عدد من المناطق، منها نقاط حدودية.

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