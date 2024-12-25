افغانستان...46 قتيلا في ضربات جوية باكستانية على ولاية بكتيكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف أن باكستان قصفت -مساء أمس الثلاثاء- 4 نقاط في منطقة بارمال بولاية بكتيكا فقُتل 46 شخصا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب 6 آخرون بجروح، معظمهم من الأطفال، بحسب المتحدث.

ونددت وزارة الدفاع الأفغانية -في بيان فجر اليوم- بالضربات الجوية الباكستانية، معتبرة أنها "همجية" وتشكّل "عدوانا صريحا"، وشددت على أن "الإمارة الإسلامية لن تترك هذا العمل الجبان بلا ردّ، بل تعتبر الدفاع عن أراضيها وسيادتها حقها الثابت".

من جهته، أفاد مصدر أمني باكستاني اليوم بأن الضربات الجوية الباكستانية استهدفت "أوكارا للإرهابيين" قرب الحدود بين البلدين.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية -مشترطا عدم كشف اسمه- إن "باكستان شنت غارات خلال الليل ضد أوكار للإرهابيين داخل أفغانستان، واستخدمت خلالها طائرات حربية ومسيرة".

وتصاعدت التوترات الحدودية بين البلدين منذ عودة طالبان إلى السلطة صيف 2021. وتتهم إسلام آباد مجموعات مسلحة بشنّ هجمات على أراضيها انطلاقا من أفغانستان.

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