روحاني يرعى تدشين 50 ألف وحدة سكنية ونحو 120 مشروعا/تسجیل 182 وفاة بكورونا

عبر تقنية الفيديو كونفرانس روحاني يرعى تدشين 50 ألف وحدة سكنية ونحو 120 مشروع

عبر تقنية الفيديو كونفرانس رعا الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين تدشين 51230 وحدة سكنية من مشاريع وزارة الطرق والتنمية الحضرية في مختلف مناطق البلاد.

رئيسي: السياحة تتمتع بقدرة عالية على خلق فرص العمل/ ضرورة الإسراع في تطعيم لقاح كورونا

شدد الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي، على ضرورة الاسراع تطعيم لقاح كورونا بغية تميهد الأرضية لمزيد من إنعاش الأنشطة السياحية، موضحا أن السياحة تتمتع بقدرة عالية على خلق فرص العمل.

خطيب زادة: نقترب من نهاية محادثات فيينا / المسار المتبقي لن يكون سهلا

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان وزارة الخارجية الايرانية ستقدم لمجلس الشورى الاسلامي تقريرها الفصلي الـ 22 حول الاتفاق النووي واخر مستجدات المفاوضات الجارية في ف

السفير الإيراني في بغداد: صوت الشعب العراقي حاسم في الانتخابات ولا ينبغي على الاخرين التدخل

اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بغداد ايرج مسجدي دعم ايران لامن العراق واقامة الانتخابات البرلمانية فيه، وصرح بأن صوت الشعب العراقي حاسم في الانتخابات ولا ينبغي على الاخرين التدخل.

ظريف: مجزرة سربرينيتسا تعد من أحلك الفصول في التاريخ المعاصر للبشرية

اعتبر وزير الخارجية ظريف أن مجزرة سربرينيتسا تعد من أحلك الفصول في التاريخ المعاصر للبشرية، مؤكدا أن إيران تفخر بأنها وقفت إلى جانب شعب البوسنة والهرسك المظلوم منذ بداية استقلال هذا البلد ولم تدخر جهدا لدعم الاستقلال والسلامة الإقليمية والتعايش السلمي في البوسنة والهرسك.

وزارة الصحة والعلاج: تسجیل 182 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن182حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 86 الفا و41شخصا.

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