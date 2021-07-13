القوات اليمنية ستعلن عن عملية عسكرية واسعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح العميد سريع، أن بيانا هاما للقوات المسلحة سيصدر عند الثالثة عصرا للإعلان عن عملية عسكرية واسعة.

كما أشار في وقت سابق وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي إن الجمهورية اليمنية وللعام السابع من العدوان تمتلك من القدرات والإمكانات التي تحققت في زمن وجيز، دفاعياً وهجومياً وعلى مختلف المستويات التعبوية والتكتيكية والتدريبية والتسليحية الأمر الذي يمنحن اليمنيين الامتياز في رسم السياسة واتخاذ القرار السيادي بعيداً عن الهيمنة والتبعية والوصاية الخارجية وهذا هو عنوان السيادة والعزة ونتيجة ثمار الثبات والصبر والحكمة والتضحية والصمود الوطني".

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