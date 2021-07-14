ظريف: ايران اثبتت ان سياسة العقوبات الامريكية لم تجدي نفعاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء في الذكرى السادسة لابرام الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "5+1": في مثل هذا اليوم قبل 6 اعوام قام الاتفاق النووي بحل وتسوية قضية الفصل السابع لمجلس الامن الدولي التابع لمنظمة الامم المتحدة.

وتابع: "أدرك أوباما أن عقوباته المعوقة لا تشل إيران ولا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية"، لقد تخيل ترامب بسذاجة أن سياسة الضغوط القصوى ستشُل ايران ولكنها لم تفعل.

وشدد ظريف على أن رئيس الولايات المتحدة يجب أن ينظر بعناية في هذه الأرقام.

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