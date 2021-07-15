إنشاء المستشفى الميداني البحري التابع للحرس الثوري الإيراني في بندر عباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد حيدري قال في تصريح له في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران: ان القوة البرية ومنذ الايام الاولى لتفشي فيروس كورونا في البلاد ساهمت في مكافحة المرض من خلال 28 مستشفى تخصصيا وكوادرها الطبية البالغة 12 الفا اضافة الى مركز نقاهة يضم 3 الاف سرير بطهران و12 مركز نقاهة في مختلف محافظات البلاد و 2000 سرير.

وتم برعاية قائد القوة البرية للجيش الايراني في مدينة زاهدان يوم امس تدشين مستشفى يضم 60 سريرا لمعالجة مرضى كورونا.

وكما تم خلال مراسم اخرى برعاية مسؤول الشؤون الصحية للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية تدشين مستشفى متنقل تخصصي للدفاع البيئي يضم 144 سريرا لمكافحة فيروس كورونا./انتهى/