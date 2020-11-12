إنقضى زمان الضغوط القصوى

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان الرئيس روحاني أشار في تصريح له اليوم الخميس خلال حفل تدشين المشاريع الوطنية في مجالات التعليم والصحة والعلاج الى الحظر الاقتصادي الامريكي على البلاد وقال: ان كافة المؤشرات في عالم اليوم تشير الى أن العالم أدرك أن الضغوط القصوى اصبحت غير مجدية وان عصر مثل هذه الضغوط قد ولى.

وقال الرئيس روحاني في كلمته اليوم الخميس: انه مهما اتينا بالامكانيات فلن نصل الى نتيجة من دون وجود الكوادر الطبية والصحية المتفانية والمخلصة.

واضاف: ان من مفاخر البلاد انها تعد ضمن الدول المتقدمة في مجال الطب في العالم.

وتابع رئيس الجمهورية: ان الكثير من الافراد ياتون من البلدان المتقدمة الى البلاد لاجراء عمليات جراحية لهم، ليس بسبب زهد الثمن وهي بالطبع زهيدة جدا، بل لثقتهم بالمستوى الراقي للطب في البلاد.

واشاد بالجهود الجبارة للكوادر الطبية والصحية في البلاد وتفانيها واخلاصها في مجال مكافحة مرض كورونا، مثمنا هذه الجهود ومحييا ارواح شهداء القطاع الصحي والطبي الذين قضوا في هذا الطريق.

وقال: اننا سنتجاوز ان شاء الله تعالى فيروس "كوفيد-19" وكذلك الحظر بهمم الشعب وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

ولفت في تصريحه الى المنجزات الكثيرة التي تحققت في قطاع التربية والتعليم في ظل اهتمام الحكومة البالغ بهذا الامر.

يذكر انه تم برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس تدشين 1550 مشروعا وطنيا لوزارة التربية والتعليم في مختلف أنحاء البلاد، و 3 مشاريع خاصة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في محافظات كرمان وقم ومشهد المقدسة.

وتم في هذه المراسم تدشين 1422 مشروعا تعليميا و124 مشروعا تربويا و 4 مشاريع رفاهية- تعليمية من مشاريع وزارة التربية والتعليم قيد التنفيذ.

كما تم اليوم برعاية رئيس الجمهورية، افتتاح "مستشفى سينا" ​​بسعة 150 سريرا في مدينة زرند التابعة لمحافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد)، و"مستشفى أمير المؤمنين عليه السلام" بسعة 231 سريرا بمدينة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران)، و"مستشفى الشهيد هاشمي نجاد" في مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد) بسعة 400 سرير، من إجمالي مشاريع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي قيد التنفيذ.

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