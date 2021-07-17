الأسد يؤدي اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيوجّه الأسد كلمة إلى الشعب السوري خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الشعب، في حفل دعيت إليه شخصيات سياسية وإعلامية محلية ودولية، إضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في دمشق.

وفاز الأسد في 27 أيار/ مايو الماضي في الانتخابات الرئاسية السورية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ فوز الأسد في الانتخابات الرئاسية السورية بنسبة 95.1%.

وأجريت الانتخابات في 12 ألف مركز في مختلف أنحاء البلاد، وسط إقبال كثيف للناخبين في دمشق وحلب وحمص واللاذقية والساحل السوري.

وفي الشرق السوري تحدّى الناخبون مضايقات "قسد" وأقبلوا على الاقتراع بكثافة.

يُذكر أنّ الرئيس السوري وعقيلته أسماء الأسد أدليا بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

هذا، وحذّر مركز المصالحة الروسي في سوريا من تخطيط الإرهابيين لشنّ هجوم كيميائي على خط التماس في مناطق سراقب وخان شيخون بإدلب بمشاركة منظمة "الخوذ البيض".

نائب رئيس المركز الروسي العميد البحري فاديم كوليت قال إن "الموعد المحتمل للهجوم يتزامن مع أداء الرئيس الأسد اليمين الدستورية".

وأشار إلى أن "الخلايا الإرهابية النائمة في عدد من بلدات محافظة درعا تقوم بتجنيد مقاتلين جدد وتدريبهم على تنفيذ الأعمال التخريبية".

المصدر: المیادین