اشهر الاماكن السياحية في طهران التي تستقطب السياح +الصور

وکالة مهر للانباء :

سنتعرف وايّاكم على اشهر الاماكن السياحية في طهران التي تستقطب السياح القادمين من اجل السياحة في ايران

برج آزادي Azadi Tower هو أشهر معالم السياحة في طهران على الإطلاق، وكلمة آزادي بالفارسية تُعني الحرية، تأتي شهرة هذا البرج بسبب وقوعه في مدخل طهران تحديدًا في وسط ميدان يحمل نفس الاسم ميدان آزادي

قصر كلستان Golestan Palace هو أحد أهم الأبنية التاريخية العريقة الواقعة في قلب العاصمة الإيرانية طهران ، يعود تاريخ بناء هذا الصرح إلى القرن السادس عشر، أي عُمره 44 قرون من الزمان بل ويزيد ومازال محتفظا بجماله وروعة نقوشه لذا فهو من اهم اماكن سياحية في طهران

يقع متحف ايران الوطني National Museum of Iran في العاصمة طهران ، وهو عبارة عن مؤسسة تاريخية عريقة مكونة من مُجمعين هما متحف إيران القديم الذي افتُتح في عام 19377، والمُجمع الآخر هو متحف عصر ما بعد العصر الإسلامي الذي افتتح عام 1972، ويُعد هذا المتحف بملحقاته واحدًا من أبرز اماكن السياحة في طهران .

تقع حديقة حيوان طهران Tehran Zoological Garden على طريق طهران – كاراج السريع على بُعد نحو 4 كيلومترات من متنزه إرم الترفيهي الشهير.

تُعد واحدة من أفضل اماكن سياحية في طهران وتصلح تمامًا لأن تكون نُزهة مُتكاملة الأركان لك ولأطفالك .

حديقة ميلات Mellat Park وتعني بالفارسية (حديقة الأمة) هي واحدة من أكبر المناطق السياحية في طهران ، تقع عند سفح جبال البرز المتاخمة لشارع فالياسر في الشرق، وتعد مكانًا حضريًا يجمع العديد من الأنشطة التي يُمكن مُمارستها أثناء العطلات في مكانٍ واحد .

منتزه لاله

منتزه لاله Laleh Park التي كانت تسمى سابقا (مُنتزه فرح) تيمنًا باسم (فرح ديبا)، هي منطقة تفيهية كبيرة في العاصمة الإيرانية طهران وتعد من الاماكن السياحية في طهران التي تستقطب عدد كبير من الزوار بشكل سنوي ..اقرأ المزيد

واحدًا من أبرز الاماكن السياحية في طهران وأكثرها شعبية بين الإيرانيين والسُياح على حد السواء، يقع منتجع توجال للتزلج Tochal Ski Resort بالقرب من العاصمة طهران ولعل هذا يُعد من أهم أسباب تلك الشعبية التي يحظى بها .

مدينة ارم الترفيهية Eram Amusement Park هي أكبر متنزه في إيران على الإطلاق، تأسست هذه الحديقة في عام 1972، تقع الحديقة على الطريق السريع طهران كاراج في العاصمة الإيرانية طهران وتغطي مساحة تبلغ 700 هكتارا، وتعتبر من اهم مناطق سياحية في طهران ..

واحدة من افضل الاماكن السياحية في طهران هي حديقة تاليجاني Taleghani Park، وتعد من أشهر الحدائق الطبيعية والترفيهية في البلاد حيث يمتد بها جسر يُسمى بالجسر الطبيعي وهو أطول جسر في إيران .