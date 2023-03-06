افضل فنادق جزيرة كيش + المزارات الترفيهية والسياحية

وكالة مهر للأنباء، ان جزيرة كيش هي وجهة شهيرة للإيرانيين. العديد من الأماكن التي يمكن رؤيتها، والمناطق البكر والأقل مشاهدة، والشواطئ الجميلة والنظيفة و وسائل الترفيه المختلفة جعلت منها واحدة من أكثر الجزر شعبية في إيران. بعد العمل لفترة طويلة وكونك مشغولاً للغاية، ستجعلك السباحة الجيدة والأنشطة المائية وغير المائية في جزيرة كيش تشعر بتحسن. بطبيعة الحال، لبضعة أيام من مشاهدة المعالم السياحية والاستحمام، تحتاج إلى حجز أحد فنادق جزيرة كيش حتى تتمكن من زيارة مناطق الجاذبیة فيها والاستمتاع بالترفيه. في هذه المقالة، سوف نقدم لك أفضل الفنادق في كيش حتى تتمكن من الاستمتاع بإقامة رائعة في هذه الجزيرة بمساعدتهم؛ ولكن قبل ذلك، سوف نقدم لك وسائل الترفيهه والمعالم السياحية في كيش حتى تتمكن من السفر بمعرفة كاملة.

ترفيه مذهلة من كيش. من الرياضات المائية إلى ركوب الجمال

كيش هي وجهة مليئة بالأنشطة المائية وغير المائية التی جميع المسافرين یحبون لتجربة تقريبًا مرة واحدة. تشمل الأنشطة المائية في كيش التزلج الهوائي، الحافلات المكوكية، الغوص، السكوتر تحت الماء، لوح الطيران، لوح التجديف، الجيت سكي، التزلج على الماء، ركوب الطائرات الورقية، والمنتزه المائي وركوب القوارب. بناءً على أي من هذه الأنشطة تهتم به، يمكنك تجربتها بمساعدة الأندية المختلفة. احجز أحد الفنادق في كيش الآن وخطط لتجربة هذه الأنشطة المائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنشطة مثل القفز بالحبال، الجيروكوبتر، حديقة الدلافين ومدينة ملاهي هايلاند وغرفة الهروب، رحلات السفاري، إطلاق النار بالحبال، والترامبولين، سفينة الرحلات البحرية، كارتينغ، وكرة الطلاء، ركوب الجمال و جولات الجزيرة هي من بين الأنشطة الأخرى التي يمكن الاستمتاع بها خلال رحلة جزيرة كيش.

مناطق الجذب السياحي في جزيرة كيش؛ من قلعة جيني إلى كاريز

بالإضافة إلى المتعة التي يمكنك الحصول عليها من الترفيه المجهز، هناك أيضًا العديد من أماكن مشاهدة المعالم السياحية في هذه الجزيرة التي تستحق المشاهدة. على الرغم من السفر إلى كيش، سترى مبانٍ جديدة وترفيه مثير ومحدث، إلا أن هذه الجزيرة بها أيضًا مناطق جذب تاريخية وسياحية. في هذا الجزء، سوف نقدم لك هذه العناصر الجذابة؛ ولكن قبل ذلك، لا تنس حجز فندق في جزيرة كيش لتتمتع برحلة مريحة. الوادي البرتغالي، مدينة حريرة القديمة، السفينة اليونانية، مدينة كاريز تحت الأرض، قلعة جيني، قرية باجو، الشجرة الخضراء، متحف الخليج الفارسي، منازل الفاخرة، منازل الأنثروبولوجيا، خزان المياه التوأم، مارينا، جزيرة هندورابي، معرض الزواحف، فنانو الممر، جبل النور، بستان أهوان وما إلى ذلك، من بين الأماكن المهمة في كيش التي يمكنك زيارتها. يمكنك إدراج أماكن الجذب القريبة من بعضها البعض وزيارتها جميعًا في يوم واحد.

قائمة أفضل الفنادق في جزيرة كيش

بالنظر إلى أن جزيرة كيش سياحية، فمن الواضح أن هناك العديد من أماكن الإقامة هناك. ولكن لا يمكن ضمان أن كل منهم سيوفر لك إقامة مثالية. أفضل الفنادق في كيش، والتي سنصفها أدناه، تبذل قصارى جهدها لتجعلك تعيش إقامة ممتعة وفاخرة. من بين أفضل فنادق كيش، فندق ميراج، فندق بانورما، فندق ترنج، فندق بارميس، فندق مارينا بارك، فندق شايان، فندق داريوش، فندق إيران، فندق كوروش وفندق ويدا. يمكنك تحقيق أقصى استفادة من مرافقها الخاصة وخدماتها الممتازة من خلال حجز أحد هذه الفنادق والاستمتاع برحلة ممتعة. ستكمل هذه الفنادق حسن الضيافة لصالحك بحيث ترغب في اختيار هذه الفنادق وحجزها من أجل إقامتك في المرة القادمة التي تسافر فيها إلى جزيرة كيش.

فندق ترنج كيش

يعتبر فندق ترنج الفاخر من فئة الخمس نجوم من أفضل الفنادق في كيش، لأن أرضيته الزجاجية تسمح لك بمشاهدة الخليج الفارسي الجميل وقتما تشاء. تم بناء فندق بحري ترنج كيش في عام 1994 في المنطقة البكر شمال غرب الجزيرة. يحتوي فندق ترانج کیش على مطعمين يتسعان لـ 300 و 60 شخصًا وقاعة مؤتمرات تتسع لـ 30 شخصًا. تشمل المرافق الأخرى لهذا الفندق حمام سباحة وساونا وجاكوزي ومساج وملعب رياضي ومركز تسوق وقاعة بلياردو ومقهى تقليدي وغرفة ألعاب وما إلى ذلك.

فندق مارينا بارك كيش

يعد فندق مارینا بارك من أفضل الفنادق في جزيرة كيش والذي تم استخدامه في عام 2013 مع 5 نجوم ذهبية. يحتوي هذا الفندق على 186 غرفة مطلة على البحر والأراضي الجميلة للفندق. هناك مرافق مثل المطعم وقاعة المؤتمرات وقاعة الاجتماعات وغرفة الأعمال وحمام السباحة والساونا والجاكوزي وصالون التدليك وقاعة الرياضة وملعب التنس والمقهى ومركز التسوق ولعبة الفيديو في هذا الفندق. أنت على بعد دقائق قليلة من الشاطئ والأسواق المختلفة حول فندق مارينا بارك كيش.

فندق كيش ميراج

فندق میراج کیش من فئة 5 نجوم هو فندق فاخر تم تشغيله في عام 2014. يحتوي هذا الفندق على 178 غرفة بسعات مختلفة تتمتع بإطلالة جيدة على البحر. يحتوي فندق ميراج كيش على مرافق مثل مطعم وقاعة مؤتمرات وحمام سباحة وساونا وجاكوزي ومقهى وغرفة بلياردو و استوديو تصوير. بحجز مكان الإقامة هذا بين فنادق كيش، فهو قريب من أماكن مثل جبل نور، ورصيف الملاهي، وسوق مروارید وكارتينج، وسوق الزيتون، وسوق بهكيش، وسوق بانيز والعديد من مراكز التسوق الأخرى.

فندق بانورما

فندق بانورما من فئة الخمس نجوم هو أحد الفنادق الفاخرة التي تم بناؤها حديثًا في جزيرة كيش، والتي تم تشغيلها في عام 2018. يحتوي هذا الفندق على 267 غرفة مختلفة بسعات وأذواق مختلفة تطل على أراضي الفندق الجميلة والأنيقة. هناك مرافق خاصة مثل مطعم يقدم جميع أنواع الطعام، حمام سباحة، ساونا، جاكوزي، مقهى، استوديو وخدمات مجالسة الأطفال في هذا الفندق الجميل لاستخدامك. تشمل مزايا هذا الفندق قربه من الشاطئ والعديد من الأسواق ومراكز التسوق حوله.

فندق شايان كيش

فندق شايان من فئة الخمس نجوم هو أحد الفنادق الشاطئية في جزيرة كيش والذي يخدم السياح في جزيرة كيش منذ عام 1354. يحتوي هذا الفندق، الذي تم تجديده في عام 2010 على 191 غرفة تناسب مختلف الأذواق. عن طريق حجز فندق شايان كيش، يمكنك الاستفادة الكاملة من المرافق مثل مطعمين مختلفين، وقاعة مؤتمرات، وحمام سباحة، وساونا، ومساج، وغرفة بلياردو، وصالون لتصفيف الشعر، ومقهى، وأتيليه، ومركز تسوق، ومقهى تقليدي للشاي، ومعدات لياقة بدنية، إلخ. هناك العديد من ، جبل النورو الحدیقة الهنگام و ممر الفنانين و مراكز التسوق الأخرى.

فندق داريوش كيش

يعتبر فندق داريوش كيش بنجومه الخمس من أفضل وأشهر الفنادق في كيش والتي تتميز بالعمارة القديمة. تم بناء هذا الفندق عام 1382 ويضم 190 غرفة مختلفة. لا يزال هذا الفندق مشهورًا جدًا بين الفنادق الإيرانية. يوجد مطاعم، مجمع مائي (مسبح، ساونا، جاكوزي) مقهى، مركز تسوق، ملعب تنس، صالة رياضية، خدمات طبية، صالة بلياردو، كيمنيت، ألعاب فيديو ومتجر. بحجز هذا الفندق، ستكون قريبًا من حدقیة الهنگام و شاطئ الرجال والمارينا وممر الفنانين و الأسواق المختلفة.

فندق كوروش كيش

يعد فندق كوروش كيش من فئة الخمس نجوم من أفضل الفنادق في جزيرة كيش، والذي تم توفيره للسياح في جزيرة كيش في عام 2017. يحتوي هذا الفندق على 198 غرفة مختلفة تطل على البحر. يحتوي فندق کوروش على مرافق خاصة مثل مطعم يتسع لـ 70 شخصًا ومقهى ومتجرًا ومسبحًا وساونا وجاكوزي وما إلى ذلك. بالإضافة إلى الشاطئ، هذا الفندق قريب جدًا من أماكن مثل حدقیة الهنگام و شاطئ الرجال والمارينا و ممر الفنانين والعديد من مراكز التسوق.

فندق ويدا كيش

فندق فيدا كيش هو واحد من أفضل الفنادق من فئة الخمس نجوم في جزيرة كيش وتم تشغيله في عام 2016. يحتوي هذا الفندق على 144 غرفة تطل على الخليج الفارسي. يحتوي فندق فیدا على مرافق مثل مطعم وقاعة مؤتمرات وحمام سباحة وساونا وتدليك ومقهى ومصفف شعر وملعب رياضي وحديقة للأطفال وقاعة رياضية وخدمات رعاية الأطفال وما إلى ذلك. والأسواق قريبة جدًا.

فندق إيران كيش

فندق خمس نجوم إيران هو أحد فنادق كيش الذي تم افتتاحه ببرجين منفصلين في عام 2013 لخدمة المسافرين. يحتوي هذا الفندق على 128 غرفة مختلفة تطل على البحر ومنتزه الجزيرة الكبير. يوجد مطعم وقاعة مؤتمرات وقاعة اجتماعات وحمام سباحة وساونا وجاكوزي وصالة ألعاب رياضية ومقهى وخدمات طبية في هذا الفندق. بحجز هذا الفندق ، ستكون قريبًا من الشاطئ الجميل للخليج الفارسي وممر الفنانين والكارتينج والمارينا والعديد من الفنادق.

فندق بارميس كيش

فندق بارميس كيش من فئة الخمس نجوم هو أحد فنادق كيش التي تتميز بتصميم حديث ومميز في هندستها المعمارية. تأسس هذا الفندق عام 1385 ويضم 168 غرفة مختلفة. تشمل مرافق هذا المجمع مطعمًا ومقهى وقاعة مؤتمرات وتجمعات واستدیو التصویرات ومتجرًا ومقهى تقليديًا وصالونًا لتصفيف الشعر وقاعة بلياردو. بحجز هذا الفندق، فأنت على مسافة قصيرة من العديد من المراكز التجارية والأسواق، وشاطئ الخليج الفارسي الجميل، ومتنزه هنغام، وشاطئ أغيان، والكارتينغ، وممر الفنانين، إلخ.

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