طائرات مسيرة للكيان الصهيوني تحلق فوق المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حلقت طائرات مسيرة للاحتلال بشكل مكثف لضمان أمن المغتصبین جراء الهجوم على المسجد الأقصى المبارك.

ان هذا العمل الصهيوني يأتي في وقت اتسعت فيه هجمات المغتصبین على المسجد الأقصى المبارك في الأيام الأخيرة. وحذرت جماعات المقاومة النظام الصهيوني من تصعيد التوترات في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

كما شدد الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي على أن اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى يُشعل غصب المسلمين جميعاً، ومن لا يغضب إزاء ما يجري في القدس والأقصى عليه أن يراجع دينه وانتماءه العربي.

ودعا سلمي، جماهير شعبنا في القدس وكافة مدن الداخل المحتل إلى النفير العام والتوجه للمسجد الأقصى والتصدي للمغتصبین وجنود الاحتلال، واشعال المواجهات في كل المناطق.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال أمس، باحات المسجد الاقصى واعتدت على المرابطين والمرابطات، وأخلت منطقة باب الأسباط بالقدس من المصلين بعد الاعتداء عليهم.

وأخلت قوات الاحتلال باحات المسجد من المصلين بالقوة حيث أطلقت عليهم قنابل الغاز والرصاص المطاطي تمهيداً لاقتحام قطعان المغتصبین للمسجد.

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