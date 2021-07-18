تحرير 17 منطقة من قبضة طالبان / ضرورة وقف اطلاق النار ليوم العيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمكنت قوات الأمن الأفغانية، خلال الـ 24ساعة الماضية بمساعدة قوات الانتفاضة الشعبية، من السيطرة على أربع مناطق أخرى من طالبان.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بخسارة هذه المناطق، لكنه قال إن طالبان تخلت عنها لأن هذه الأراضي غير مناسبة.

وتقول طالبان إنها تسيطر على 193منطقة من 421 المناطق في أفغانستان، لكن وزارة الدفاع الأفغانية نفت هذه المزاعم.

في الأسبوع الماضي، أعلنت طالبان السيطرة على 85 في المائة من الاراضي الافغانية.

مع تصاعد الصراع، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وطالبان في أيام عيد الأضحى.

وقال إن ضرورة وقف إطلاق النار يمكن أن يستخدم للأمل في التوصل إلى اتفاق للحد من العنف في جميع أنحاء البلاد في مرحلة لاحقة.

كما تجري حاليًا محادثات سرية بين وفد الحكومة الأفغانية المكون من سبعة أعضاء وطالبان في الدوحة قطر.

ويقود المحادثات عبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، وملا عبد الغني، شقيق رئيس مكتب طالبان في قطر.

بدأت محادثات السلام الأفغانية في قطر قبل 10 أشهر لكنها لم تحرز سوى تقدم ضئيل.

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