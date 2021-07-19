ظريف ونظيره الصيني یبحثان العلاقات الثنائية وأفغانستان

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن إذاعة الصين الدولية اليوم الاثنين أن وانغ يي قال في المكالمة إن بكين تقدر المساهمة الإيجابية لـ "الرئيس حسن روحاني" والحكومة الإيرانية في تطوير العلاقات بين الصين وإيران على مدى السنوات الثماني الماضية.

وأكد أن الصين مستعدة للعمل مع الرئيس المنتخب سيد إبراهيم رئيسي والحكومة الإيرانية الجديدة لتعزيز مسار تطوير العلاقات بين البلدين في ظل بناء الثقة والدعم المتبادلين، وتعزيز العلاقات الودية والتعاون، والمعارضة المشتركة للاحادية والبلطجة، والدفاع الحازم للتعددية والعدالة الدولية، في سبيل توفير حماية أفضل للمصالح المشتركة للصين وإيران والدول النامية.

وتابع وزير الخارجية الصيني قائلا أن بلاده تقدر إيران على دعمها للصين في قضايا تتعلق بالمصالح الرئيسية، وستواصل دعمها لإيران في الحفاظ على سيادتها وكرامتها الوطنية، واختيار نظام سياسي ومسار تنموي وفق الظروف الوطنية، والدفاع عن حقوق ايران ومصالحها القانونية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، شكر وزير الخارجية الإيراني الصين على تقديم اللقاحات والمستحضرات المضادة لكورونا لإيران ودعمها في مكافحة مرض كوفيد -19 ، وأعرب عن أمله في تعزيز تعاون إيران مع الصين ضد وباء فيروس كورونا.

و اضاف ظريف إن إيران تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الصين وتعتقد أن هذه العلاقات ستتعمق أكثر بعد أن تتولى الحكومة الجديدة السلطة في إيران.

كما تبادل وزيرا الخارجية الصيني والإيراني وجهات النظر حول قضايا مثل الوضع في أفغانستان.

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