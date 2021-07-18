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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٠:٣٤ ص

طهران تستضيف مؤتمر "أفغانستان من أجل السلام والأمن المستدامين"

طهران تستضيف مؤتمر "أفغانستان من أجل السلام والأمن المستدامين"

يعقد في العاصمة الايرانية طهران مؤتمر افغانستان من اجل السلام والامن المستدامين بمبادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية وبجهود المجمع العالمي للصحوة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مؤتمر "أفغانستان من اجل السلام والامن المستدامين" ؛ سيعقد بمبادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية وبجهود المجمع العالمي للصحوة الاسلامية يوم الاثنين المقبل وسيبدا اعماله بكلمة الدكتور "علي أكبر ولايتي" الأمين العام للمجمع العالمي الصحوة الإسلامية.

وستشارك في المؤتمر الذي تستضيفه طهران مختلف الفصائل والجهات الأفغانية والدولية المؤثرة في عملية السلام الأفغانية .

و عقد المؤتمر الصحفي لهذا المؤتمر بحضور الدكتور حسين أكبري نائب الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية اليوم الأحد عند الساعة 10:00 صباحا في طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1916184
https://ar.mehrnews.com/news/1916184/

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