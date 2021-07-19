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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٥:٣٦ م

اليوم؛

حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات

حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات

يقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، على صعيد عرفات، الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشارك نحو 60 ألف مقيم بالمناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019، فيما اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

واكد نائب وزير الحج عبد الفتاح مشاط، في بيان نقلته وسائل إعلام سعودة، اليوم، أن "تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات، فيما يعرف بوقفة عرفة تم بسلاسة كبيرة"، مضيفا إنه "مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة".

واضاف أنه "سيتم توفير مساحات كبيرة لحملات الحجاج في مزدلفة".

بدورها، كشفت وزارة الصحة السعودية عن "عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج"، مبينة أن "إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج".

/انتهى/

رمز الخبر 1916238
https://ar.mehrnews.com/news/1916238/

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