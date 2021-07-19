حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشارك نحو 60 ألف مقيم بالمناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019، فيما اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

واكد نائب وزير الحج عبد الفتاح مشاط، في بيان نقلته وسائل إعلام سعودة، اليوم، أن "تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات، فيما يعرف بوقفة عرفة تم بسلاسة كبيرة"، مضيفا إنه "مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة".

واضاف أنه "سيتم توفير مساحات كبيرة لحملات الحجاج في مزدلفة".

بدورها، كشفت وزارة الصحة السعودية عن "عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج"، مبينة أن "إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج".

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