بعد قضاء ثلاثة أيام ... خروج الحجاج من منى الى المسجد الحرام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق البرنامج المحدد فقد غادر منذ صباح اليوم لغاية الان نحو ثلث الحجاج الإيرانيين إلى مكة المكرمة ووصلوا إلى المسجد الحرام على متن 80 حافلة.

كما سيتم نقل سائر الحجاج الايرانيين إلى مكة المكرمة بدءا من ظهر اليوم بواسطة 17 حافلة بعد أداء رمي الجمرات الثلاث، وبناء عليه سيغادر جميع الحجاج الايرانيون منى ويدخلون مكة حتى مساء اليوم لأداء طواف النساء.

وتنتهي غدا عملية الحج رسميا وسيعود الحجاج الايرانيون تدريجيا إلى البلاد اعتبارا من يوم الخميس 14 تموز/يوليو لغاية يوم الجمعة 29 منه.

وبلغ عدد الحجاج الايرانيين لموسم الحج لهذا العام 39 ألفاً و 635 حاجا.

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