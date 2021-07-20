روحاني : كينيا بوابة الصادرات الايرانية الى الاسواق الافريقية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه جاء ذك خلال مراسم تسليم اوراق اعتماد السفير الكيني الجديد لدى ايران "جاشفا غاتيمو اغوتا" الى الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء.

واضاف رئيس الجمهورية، ان البلدين لديهما فرص جيدة للتعاون وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية.

وتطلع روحاني للسفير الكيني الجديد، بالنجاح في اداء مهامه الدبلوماسية وان تشهد العلاقات بين طهران ونيروبي في عهده مزيدا من النمو والازدهار.

الى ذلك، اكد "اغوتا" على ضرروة الارتقاء بالاواصر الثنائية بين كينيا وايران كأهم اهدافه طوال رئاسته البعثة السياسية الكينية في طهران.

و وصف السفير الكيني خلال اللقاء مع الارئيس الايراني، العلاقات بين البلدين، "عريقة ومتنامية وقد مرت بتعاون جيد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية"؛ متطلعا الى تطوير هذه الاواصر في عهده اكثر فاكثر.

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