روحاني: عازمون على توطيد العلاقات مع اميركا اللاتينية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه اشار حسن روحاني، خلال استقباله السفير البرازيلي الجديد لدى طهران لودمار غونسالوس داغيارنتو لتسلمه اوراق اعتماده اليوم الثلاثاء، الى العلاقات الاقتصادية والتجارية الوطيدة بين البلدين لاسيما في القطاع الزراعي، عادّا توظيف جميع الطاقات لتوطيد العلاقات يصب في مصالح شعبي البلدين.

ولفت الى انه رغم المشاكل الناجمة عن الحظر الاميركي لم يدع العلاقات بين البلدين تواجه المشاكل، معربا عن أمله بأن تشهد العلاقات بينهما نموا أكثر مما مضى خلال مهمة السفير البرازيلي الجديد.

من جهته وصف غونسالوس داغيارنتو، خلال تقديم أوراق اعتماده سفيرا لبلاده في طهران، العلاقات بين البرازيل وطهران بالطيبة والحميمة، لافتا الى ان البلدين سعيا لصون هذه العلاقات رغم الحظر الاميركي الاحادي وغير الشرعي.

ووصف مهمته الجديدة في طهران تتمثل بتمتين الاواصر بين البلدين على مختلف الصعد عادّا الارتقاء بالتعاون وتوطيد العلاقات بين ايران والبرازيل، باعتبارهما بلدين مهمين في غرب آسيا واميركا اللاتينية، بالضرورة.

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