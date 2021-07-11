سفير كوريا الجنوبية الجديد يُقدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير كوريا الجنوبية الجديد في طهران، إيون كانغ هيون، التقى بوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، اليوم (الأحد) في بداية مهمته في طهران، وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.

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