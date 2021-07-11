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١١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٦:١٤ م

في وزارة الخارجية؛

سفير كوريا الجنوبية الجديد يُقدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني

سفير كوريا الجنوبية الجديد يُقدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني

التقى سفير كوريا الجنوبية الجديد في بداية مهمته في طهران، بوزير الخارجية الايراني وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير كوريا الجنوبية الجديد في طهران، إيون كانغ هيون، التقى بوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، اليوم (الأحد) في بداية مهمته في طهران، وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.

/انتهى/

رمز الخبر 1916024
https://ar.mehrnews.com/news/1916024/

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