سفير كوريا الجنوبية الجديد يُقدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير كوريا الجنوبية الجديد في طهران، إيون كانغ هيون، التقى بوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، اليوم (الأحد) في بداية مهمته في طهران، وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.
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التقى سفير كوريا الجنوبية الجديد في بداية مهمته في طهران، بوزير الخارجية الايراني وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير كوريا الجنوبية الجديد في طهران، إيون كانغ هيون، التقى بوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، اليوم (الأحد) في بداية مهمته في طهران، وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.
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