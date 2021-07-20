الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن التفجير الارهابي في مدينة الصدر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" (20 تموز 2021)، إن "هيئة الحشد الشعبي تعزي أهالي مدينة الصدر إثر التفجير الإجرامي الذي استهدف المدنيين في سوق الوحيلات".

وأضاف، "نعزي أنفسنا وأهلنا في مدينة الصدر المضحية المجاهدة بالمصاب الجلل الذي الم بهم إثر التفجير الإجرامي الغادر الذي استهدف المدنيين في سوق الوحيلات وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى".

وأشار البيان إلى أن "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تحاول فلول داعش الإرهابي من خلالها إثبات الوجود الإعلامي بعد حجم الخسائر التي تعرضت لها على يد الحشد الشعبي والقوات الأمنية ونؤكد بهذه الفاجعة لذوي الشهداء والجرحى الذي نسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وأكد البيان أن "الثأر للشهداء سيكون باستمرار الضربات الموجعة لاوكار فلول داعش الإجرامي واي مكان يكون له فيه موطئ قدم".

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