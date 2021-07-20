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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٢:٣٠ م

خطيب زادة:

طهران تدین التفجیر الارهابی بمدينة الصدر وتعلن استعدادها للتعاون مع بغداد

طهران تدین التفجیر الارهابی بمدينة الصدر وتعلن استعدادها للتعاون مع بغداد

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، بشدة، التفجير الارهابي الذي استهدف مدينة الصدر في بغداد؛ مؤكدا على استعداد ايران للتعاون مع العراق في مواجهة التحركات الارهابية التي تستهدف هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء عن خطيب زادة قوله على خلفية الهجوم الارهابي في مدينة الصدر، ان "هذه الاعمال الوحشية تأتي في سياق السيناريو الارهابي المشؤوم ضد العراق والذي طال الشعب العراقي المظلوم على اعتاب عيد الاضحى المبارك".

واعرب متحدث الخارجية عن مواساته مع العراق حكومة وشعبا بهذا الحادث المرير؛ سائلا الباري تعالى ان يمن على الضحايا بالرحمة والغفران وعلى المصابين بالشفاء العاجل، ومؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية الاىرانية للتعاون مع حكومة العراق في سياق مكافحة التحركات الارهابية التي تستهدف هذا البلد.

/انتهى/

رمز الخبر 1916272
https://ar.mehrnews.com/news/1916272/

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