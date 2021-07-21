حركة "فاطمیون" تصدر بیانا حول التطورات في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت حركة "فاطميون" بيانا حول أخر التطورات في افغانستان وجاء في مقتطفات بيان الجيش الفاطمي :

انه كانت التطورات الأخيرة في العالم الإسلامي والدول الإسلامية بلا شك واحدة من أكثر الفترات التاريخية للدول الإسلامية. وهزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان والخروج الفاضح للغطرسة العالمية وداعميها الغربيين من البلاد بالتأكيد أفرحت قلوب جميع المسلمين بمن فيهم الشعب المسلم في أفغانستان.

هذه الهزيمة الفادحة هي نتيجة المقاومة الداخلية والخارجية لجميع أبناء الشعب المسلم في أفغانستان و سيكون إنهاء احتلال أفغانستان احتفالاً وطنياً و شعبياً. ومن المؤكد أن الانسحاب العسكري للولايات المتحدة من أفغانستان سيكون مصحوبًا بالخداع والحيل التي نشهدها هذه الأيام.

كما شنت الولايات المتحدة و الديمقراطيون الليبراليون الغربيون في أفغانستان و خارجها حربًا ناعمة خطيرة على الفور مع انسحاب قواتهم من أفغانستان ...

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