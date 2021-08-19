الغربيون تكبّدوا هزيمة كبرى في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سودر عدّ الانسحاب الاميركي من افغانستان بمثابة هزيمة كبرى تكبّدتها واشنطن منذ انتهاء حرب فيتنام.

واضاف: إن الولايات المتحدة تتحمّل المسؤولية الرئيسية حيال الاوضاع الجارية في افغانستان جراء قرارها بالانسحاب.

وتابع: ينبغي لواشنطن ضمان الامن وتقديم الدعم الاقتصادي لبلدان الجوار.

وفي هذا السياق قالت مستشارة المانيا انجيلا ميركل، خلال اجتماع عقده حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: إن قرار انسحاب القوات الاميركية من افغانستان أسفر عن ايجاد فراغ ونحن نجتاز ساعات مريرة وعلينا التركيز على عمليات الانقاذ./انتهى/