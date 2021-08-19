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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٩:٠٢ م

رئيس حكومة بافاريا:

الغربيون تكبّدوا هزيمة كبرى في افغانستان

الغربيون تكبّدوا هزيمة كبرى في افغانستان

عدّ رئيس حكومة بافاريا في المانيا ماركوس سودر ان الغربيين تكبّدوا هزيمة نكراء في افغانستان محمّلا اميركا المسؤولية عن التطورات الاخيرة في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سودر عدّ الانسحاب الاميركي من افغانستان بمثابة هزيمة كبرى تكبّدتها واشنطن منذ انتهاء حرب فيتنام.

واضاف: إن الولايات المتحدة تتحمّل المسؤولية الرئيسية حيال الاوضاع الجارية في افغانستان جراء قرارها بالانسحاب.

وتابع: ينبغي لواشنطن ضمان الامن وتقديم الدعم الاقتصادي لبلدان الجوار.

وفي هذا السياق قالت مستشارة المانيا انجيلا ميركل، خلال اجتماع عقده حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: إن قرار انسحاب القوات الاميركية من افغانستان أسفر عن ايجاد فراغ ونحن نجتاز ساعات مريرة وعلينا التركيز على عمليات الانقاذ./انتهى/

رمز الخبر 1917108
https://ar.mehrnews.com/news/1917108/

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