قائد الثورة التقى مجموعة من أسر شهداء لواء "فاطميون"

وقال قائد الثورة خلال استقبال مجموعة من أسر شهداء لواء "فاطميون" المدافعين عن المراقد المقدسة لأهل البيت (ع)، يوم أمس الخميس، في الحرم الرضوي المطهر، ان مجموعة الشهداء الاخوة الافغان يمتازون عن بقية الشهداء في أنهم استشهدوا في غربة مضاعفة.

وتوجهم سماحته الى أسر شهداء "فاطمون" بالقول، لا اعتبر ثواب أسر الشهداء أقل من ثواب الشهيد ذاته، ان الشهيد هو مركز التضحية لكن صبر الأسر والاقارب والاباء والامهات هو ثواب بحد ذاته.

ونوه قائد الثورة الاسلامية الى أن أمريكا هُزمت في غرب أسيا، قائلا، ان العامل في هزيمة امريكا في سوريا ولبنان والعراق هو أبناؤكم.

وتابع، إن معظمهم (شهداء لواء فاطميون) شباب ومضحون ولديهم معنويات عالية، كان لدي ارتباط وثيق مع الاشقاء الافغان قبل الثورة وانا على علم بمعنوياتهم./انتهى/