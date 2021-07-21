طهران وأنقرة لديهما نهج تعاوني ومسؤول في مختلف القضايا العالمية والإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس حسن روحاني هنا في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الأربعاء ، تركيا حكومة وشعبا بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقال انه لحسن الحظ ، يشهد البلدان الجاران اليوم علاقات راسخة في جميع مجالات العلاقات الثنائية ، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدولية.

وشدد روحاني على ضرورة مواصلة هذا التعاون في المستقبل ، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتعميقها ، قائلا: إن إيران وتركيا لديهما نهج تعاوني ومسؤول في مختلف القضايا العالمية والإقليمية والقضايا التي يعاني منها على العالم الإسلامي ما يسهم في تسوية مشاكل المنطقة من خلال الحوار والتفاوض.

بدوره هنأ الرئيس التركي إيران حكومة وشعبا بعيد الأضحى ، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها ودية ومتنامية ، وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في المستقبل ، قائلا ان تركيا وإيران لديهما مواقف مشتركة وتعاون مشترك في القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

وثمن "رجب طيب أردوغان" الإجراءات والجهود التي يبذلها الرئيس الايراني لتطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في السنوات الثماني الماضية ، وأكد على مواصلة هذا التعاون والتوجه المتنامي للعلاقات في المستقبل.

وفي إشارة إلى الوضع الخاص في المنطقة ومكانة إيران ودورها المهم في دعم حل القضايا الإقليمية المهمة ، شدد الرئيس التركي على ضرورة التعاون بين دول المنطقة لحل الأزمات ، بما في ذلك الأزمة في سوريا والعراق وأفغانستان.

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