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١٢‏/١٠‏/٢٠٢١, ١١:١٨ ص

خلال اتصال مع نظيره الاردني؛

عبداللهيان: ضرورة أن تتحمل جميع الدول الإسلامية مسؤولية احتلال القدس الشريف

عبداللهيان: ضرورة أن تتحمل جميع الدول الإسلامية مسؤولية احتلال القدس الشريف

شدد وزير الخارجية الإيراني، دعمًا لدور الأردن التاريخي في رعاية القدس الشريف في مواجهة مشاريع الكيان الصهيوني، على ضرورة أن تتحمل جميع الدول الإسلامية مسؤولية قضية فلسطين والقدس الشريف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفق ما نقلته وسائل الاعلام الاردنية جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وسُبل تطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

كما بحث الوزيران الجُهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، والاتصالات ومسارات الحوار التي تشهدها المنطقة لحل الخلافات، وبناء علاقات إقليمية تُكرس الأمن والاستقرار، وتخدم مصالح جميع شعوبها ودولها.

وأكّد الوزيران، الحرص على تطوير العلاقات، واستمرار التواصل والحوار الصريح حول كل القضايا، بما يُسهم في تقوية علاقات البلدين وحلّ الخلافات الإقليمية.

وأكّد الصفدي أنّ الاردن يعمل دائماً من أجل الحوار، ويريد علاقات إقليمية صحية، قائمة على مبدأ حُسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

/انتهى/

رمز الخبر 1918811
https://ar.mehrnews.com/news/1918811/

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