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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٤:٣٢ م

وزارة الصحة:

تسجيل 226 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 226 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 226 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 88 الفا و63 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاربعاء لغاية ظهر اليوم الخميس تسجيل 20 الف و313 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و623 الاف و840 اصابة من ضمنها اربعة الاف و628 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 226 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 88 الفا و 63 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و204 الاف و 136 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

ويفيد تقرير وزارة الصحة بانه تم تطعيم 7 ملايين و 339 الفا و 804 شخصا بالجرعة الاولى من لقاح كورونا فيما تلقي مليونين و 334 الفا و 811 شخصا الجرعة الثانية وبلغ اجمالي عدد اللقاحات 9 ملايين و 674 الفا و121 جرعة.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و332 الفا و80 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916333
https://ar.mehrnews.com/news/1916333/

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