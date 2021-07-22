تسجيل 226 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاربعاء لغاية ظهر اليوم الخميس تسجيل 20 الف و313 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و623 الاف و840 اصابة من ضمنها اربعة الاف و628 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 226 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 88 الفا و 63 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و204 الاف و 136 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

ويفيد تقرير وزارة الصحة بانه تم تطعيم 7 ملايين و 339 الفا و 804 شخصا بالجرعة الاولى من لقاح كورونا فيما تلقي مليونين و 334 الفا و 811 شخصا الجرعة الثانية وبلغ اجمالي عدد اللقاحات 9 ملايين و 674 الفا و121 جرعة.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و332 الفا و80 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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