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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٢٧ م

وزارة الصحة:

تسجيل 259 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 259 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 259 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 88 الفا و532شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الجمعة لغاية ظهر اليوم السبت تسجيل 18 الف و632 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و664 الاف و286 اصابة من ضمنها اربعة الاف و784 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 259 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 88 الفا و 532 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و239 الاف و 172 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و469 الفا و400اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916373
https://ar.mehrnews.com/news/1916373/

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