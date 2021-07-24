تسجيل 259 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الجمعة لغاية ظهر اليوم السبت تسجيل 18 الف و632 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و664 الاف و286 اصابة من ضمنها اربعة الاف و784 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 259 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 88 الفا و 532 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و239 الاف و 172 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و469 الفا و400اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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