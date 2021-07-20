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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٠٢ م

وزارة الصحة:

تسجیل 250 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجیل 250 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن250حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 87 الفا و624شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الثلاثاء 20تموز/يوليو)، عن تسجيل 27 الفا و444إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و576الفا و148 شخصا.

وأضافت أن 3 ألاف و36اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن4 آلاف و422شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و168الفا و834 شخصا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1916281
https://ar.mehrnews.com/news/1916281/

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