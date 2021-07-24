عبدالفتاح السيسي يعلن عن مشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السيسي خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معا نبني المستقبل" أنه "لابد أن يرى المواطنون حجم العمل الذي سيتم بذله في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري".

وتابع: "أحلم أن ما يتم إنجازه يرضي ربنا ثم يرضينا"، مضيفا: "لابد من تغيير حياة الناس في القرى، ولا بد من تعاون مع الأهالي في القرى حتى يساعدوا في المخرج النهائي".

ووجه السيسي، بعمل مسابقة لأفضل مركز ومحافظة وقرية، قائلا: "لا بد أن تكون المكافأة كبيرة والمهم فيها هو المعنى".

المصدر: "الشروق"

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