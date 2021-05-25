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٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٣:٢٨ م

عبدالفتاح السيسي يجري محادثات مع "تركي آل شيخ" في مجال الشراكة الاستراتيجية

عبدالفتاح السيسي يجري محادثات مع "تركي آل شيخ" في مجال الشراكة الاستراتيجية

استقبل الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" مستشار الديوان الملكي بالسعودية ورئيس هيئة الترفيه "تركي آل الشيخ"، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن الرئيس المصري أكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات، وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين.

وفي أبريل الماضي، وافق الرئيس المصري على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق السعودي للتنمية، في إطار التعاون بين البلدين.

وتتضمن الاتفافية تمويل عدة مشروعات في مختلف المجالات، من ضمنها قرض بقيمة 937.50 مليون ريال سعودي (حوالي 250 مليون دولار) لإنشاء جامعة الملك سلمان.

وفي 6 أبريل الجاري، أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على افتتاح بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي مصري، فرعاً له بالمملكة.

/انتهى/

رمز الخبر 1914768
https://ar.mehrnews.com/news/1914768/

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