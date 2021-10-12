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١٢‏/١٠‏/٢٠٢١, ٣:٠٦ م

السيسي للدول الأوروبية: "مستعدين تتعاونوا أم مطالبكم سياسية فقط"

السيسي للدول الأوروبية: "مستعدين تتعاونوا أم مطالبكم سياسية فقط"

تساءل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة ومستعدة للتعاون مع مصر، لتوفير حقوق الإنسان، كما تساءل أيضا عن استعداد أوروبا لنقل جزء من صناعتها في مصر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس المصري خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر: "هل انتوا مستعدين تعملوا ده؟، ولا بنطلب من القيادة السياسية بس توفر المعايير اللي انتوا متصورينها؟، أتصور لازم يكون في شكل أعمق في النقاش والحوار بينا في هذا الأمر".

وأوضح السيسي: "تحدثت اليوم في موضوعات كثيرة، مثل الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وغيرها من القضايا، متسائلا: "مستعدين كأصدقاء أوروبيين ودول مهتمة بحقوق الإنسان توفروا لنا ده؟، مستعدين توفرولنا توأمة مع جامعاتكم الأوروبية المتقدمة تبقى موجودة مع جامعات مصرية، عشان نقدم تعليم كويس يناسب متطلبات العصر؟".

/انتهى/

رمز الخبر 1918819
https://ar.mehrnews.com/news/1918819/

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