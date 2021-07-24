بايدن لا يتمتع بالقدرة العقلية الكافية للعمل كقائد أعلى ورئيس للدولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بدأ جاكسون الذي يشغل حاليا منصب نائب جمهوري عن ولاية تكساس، في جمع تواقيع على رسالته خلال اجتماعات الحزب الجمهوري وتصويت مجلس النواب، وقد وقع 13 نائبا جمهوريا أيضا على رسالته.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" إنه أرسل الرسالة إلى بايدن وطبيبه كيفين أوكونور ولأنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين لبايدن.

واعتبر في مقابلة أن "كل ما كان يجري منذ عام ونصف، يظهر أن بايدن لا يعرف ما يجري وأين هو".

وجاكسون الذي عمل كطبيب في البيت الأبيض لكل من الرئيسين السابقين باراك أوباما وترامب، لم يعالج أو يقيم بايدن أبدا، لكنه كان يهاجم القدرات المعرفية لبايدن منذ الحملة الرئاسية العام الماضي.

وقال في تصريح في أكتوبر الماضي إن "بايدن لا يتمتع بالقدرة العقلية والقدرة المعرفية للعمل كقائد أعلى ورئيس للدولة"./انتهى/

المصدر: روسيا اليوم