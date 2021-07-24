إيران كانت الداعم الأكبر للمقاومة اللبنانية في حرب الـ33 يوماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن المنار ان "سيد هاشم صفي الدين"، تحدث عن دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة اللبنانية خلال حرب الـ 33 يوم.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في هذا الصدد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت الداعم الأكبر للمقاومة اللبنانية خلال حرب الـ 33 يوماً. وقد لعب الحاج قاسم سليماني دوراً رئيسياً في دعم المقاومة في حرب الـ 33 يوماً.

وأضاف: "الشهيد سليماني كان يتصل بغرفة العمليات الحربية بشكل يومي وعلى مدار الساعة وعندما التحق بغرفة العمليات أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم المقاومة اللبنانية".

وتابع صفي الدين: "خلال أول اتصال هاتفي أجريته مع الحاج قاسم، قال إنني في خدمة الناس". كانت جملة الحاج قاسم هذه مؤثرة جداً بالنسبة لي لأنه وضع الناس في أولوياته.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان: الحاج قاسم أعلن أن قائد الثورة أمر بدعم المقاومة اللبنانية بكل الوسائل./انتهى/