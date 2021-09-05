وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة المنار اللبنانبة، ان رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، السيد هاشم صفي الدين، رأى خلال احتفال تأبيني في بلدة النبطية، انه اذا كان هدف الاميركي الضغط على المقاومة في لبنان لنخلي الساحة، نقول له ان حضورنا سيكون اكبر واقوى.

وقال صفي الدين: "بضربة واحدة كسرنا حصار ثلاث دول واشترينا المازوت من ايران وعبرنا به من سوريا واستفاد منه لبنان المحاصر،هذه خطوة اولى سنستكملها بخطوات اخرى".

واضاف رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، طالبنا بتشكيل سريع للحكومة، وبان يتخلى المسؤولون عن بعض الخصوصيات لمصلحة لبنان.

وختم: "إن شاء الله، لا يأتي يوم ونقول فيه للذين خربوا وعرقلوا ودمروا لبنان إنكم ادوات اميركية، سواء كنتم تعلمون او لا"./انتهى/