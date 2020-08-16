قاليباف يهنئ نبيه بري والسيد نصرالله بانتصار المقاومة اللبنانية في حرب تموز

وهنأ قاليباف في برقيتين منفصلتين كلا من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالذكرى السنوية الرابعة عشرة لانتصار المقاومة الاسلامية في لبنان في حرب 33 يوما (حرب تموز 2006) ضد العدوان الصهيوني.

وقال رئيس البرلمان الايراني في برقية التهنئة الى نظيره اللبناني: لا شك في أن انتصار المقاومة اللبنانية يعد منعطفا وصفحة ذهبية في تاريخ نضالات المنطقة وهزيمة منكرة للجيش الهش لكيان الاحتلال الصهيوني.

واضاف: ان هذا الانتصار المظفر الذي تحقق في ظل النعم الإلهية والتضامن والوحدة بين القادة اللبنانيين ومن خلال بطولات وتضحيات شهداء المقاومة، تسبب بخوف وحزن أعداء المقاومة، وبارقة أمل للمسلمين ومصدر فخر للعالم الإسلامي.

وفي برقية التهنئة الى السيد حسن نصرالله قال قاليباف: باعتراف العالم، فإن هذه الملحمة العظيمة أظهرت أن مقاتلي المقاومة الإسلامية اللبنانية خلقوا ملحمة على مر التاريخ، لا يزال قادة الكيان الصهيوني يتحملون كابوس الهزيمة ويتذكرون رعبها.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: مما لا شك فيه فإن حرب الـ 33 يوما غيرت المعادلات العسكرية السياسية في المنطقة، وهي نقطة تحول مشرقة في تاريخ المقاومة الإسلامية ونتيجة رائعة ضد كيان الاحتلال الصهيوني.

واكد قاليباف مجددا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية الشامل للبنان والمقاومة، متنميا مزيدا من النجاحات للمقاومة وحزب الله، والشموخ والعزة والرخاء للشعب اللبناني./انتهى/