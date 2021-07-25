بيان المفوضية مؤسف ويفتقر لأي اعتبار ومليئ باتهامات واهية/تسجيل 259 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

رداً على بيان المفوضية الاممية بشأن أحداث خوزستان؛ خطيب زادة: بيان المفوضية مؤسف ويفتقر لأي اعتبار ومليئ باتهامات واهية ومعلومات خاطئة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رداً على التصريحات التدخلية والمسيسه للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أحداث خوزستان ان بيان المفوضية حول الاحداث الاخيرة في خوزستان مؤسف لانه يفتقر لأي اعتبار ومليئ باتهامات واهية ومعلومات خاطئة.

خلال اتصال هاتفي؛ آية الله رئيسي يهنئ اللاعب "فروغي" لنيله ذهبية الرماية في أولمبياد طوكيو

هنأ الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي، اللاعب الايراني جواد فروغي لحصوله على الميدالية الذهبية الاولمبية في الرماية بالمسدس.

روحاني: يجب مواصلة حل مشكلات محافظة خوزستان طبقا لتوجيهات قائد الثورة

تطرق الرئيس حسن روحاني الى المشاكل التي برزت مؤخرا في محافظة خوزستان جنوب البلاد بسبب الجفاف ونقص المياه ، وقال : ان نائب رئيس الجمهورية والمسؤولين الآخرين حضروا ميدانيا في المنطقة للحد من هذه المشاكل ، داعيا الى الاستمرار في معالجة مشاكل هذه المحافظة طبقا لتوجيهات قائد الثورة.

قائد الحرس الثوري يزور خوزستان للبحث في مشكلة شحة المياه

وصل القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي الى مدينة الاهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران للبحث في مشكلة شحة المياه في المحافظة.

مسؤول إيراني: المجموعة البحرية الايرانية في سان بطرسبورغ للمشاركة في استعراض القوة البحرية الروسية

وصلت المجموعة البحرية الايرانية المؤلفة من السفينة اللوجستية (المرفأية) مكران والمدمرة سهند الجمعة الى سان بطرسبورغ للمشاركة في استعراض القوة البحرية الروسية.

أول ذهبية لـ "إيران" باولمبياد طوكيو

أحرز الرامي "جواد فروغي" اول ميدالية ذهبية للبعثة الايرانية بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 اليوم السبت.

استشهاد أربعة من قوات الحرس الثوري في اشتباك مع الاشرار في سيستان وبلوشستان

أعلنت العلاقات العامة في مقر القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية جنوب شرق البلاد، استشهاد أربعة من قوات المقر الليلة الماضية في اشتباك مع الاشرار في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.

وزارة الصحة: تسجيل 259 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 259 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 88 الفا و532شخصا.

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