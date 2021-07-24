يجب مواصلة حل مشكلات محافظة خوزستان طبقا لتوجيهات قائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في كلمة له خلال افتتاح مشاريع وطنية تابعة لوزارة الطاقة عبر آلية الفيديو اليوم السبت أكد روحاني ان المسؤولين في البلاد يولون أهمية خاصة لمحافظة خوزستان وأهاليها الكرام ، مشيرا الى أن هذه المحافظة الحدودية المعطاءة مهمة جدا ، كما ان ابناءها مدافعون حقيقيون عن إيران وشعبها.

وتابع روحاني قائلا : اننا نشهد اليوم ان اهالي خوزستان يعانون المشاكل اليوم بسبب نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة ، موضحا ان الحرارة الشديدة أدت الى تجفيف المنابع التي تغذي السدود ، وبالنتيجة تسبب ذلك بمشاكل للمواطنين ، وقد تم حتى الان تقليل جزء من هذه المشاكل ، على أمل استمرار الجهود لحل هذه المشاكل طبقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، حيث توجه نائب رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والعديد من المسؤولين الى محافظة خوزستان لهذا الغرض.

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