افتتاح معرض المنتجات السورية في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشارك في المعرض الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي كبرى الشركات الصناعية والعلامات التجارية الغذائية والنسيجية والكيميائية ويستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.

واعتبر رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سوريا محمد السواح في تصريح لمندوب سانا أن المعرض يعتبر أول عمل لمجلس إدارة المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب الإقليمي في سوريا بعد تشكيل مجلس إدارته واعتماده من قبل اتحاد المصدرين والمستوردين العرب لفتح منافذ تسويقية وتصديرية للمنتجات السورية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية التقليدية وفتح اسواق جديدة وهو ضمن المسؤوليات التي اتخذها المجلس على عاتقه.

وأكد السواح استمرار المجلس بعمله ومسؤولياته في خدمة الصادرات السورية وتوسعة أسواقها وإقامة العديد من المعارض الجديدة للبيع المباشر للمنتجات السورية في العديد من الدول العربية.

/انتهى/