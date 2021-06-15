اقامة معرض البضائع الايرانية بكردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه أوضح " معصومي" في بيان اليوم الثلاثاء، أن المعرض سيقام خلال فترة 22 – 26 يونيو/ حزيران الجاري برعاية شركة المعارض الدائمة والدولية لمحافظة آذربايجان الغربية الايرانية (شمال غرب).

واشار أن المعرض سيقام على مساحة 6 الاف متر مربع وتشارك فيه 84 شركة ايرانية كبرى، بمجال المواد الانشائية والاجهزة المنزلية والمواد الغذائية والسيارات وقطع الغيار والمعدات الطبية وديكورات المنازل والمنتجات الصحية والتجميلية والالبسة والاحذية والشنط فضلا عن صناعة الكهرباء والغاز والنفط.

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