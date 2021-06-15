  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٥‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١:٥٦ م

اقامة معرض البضائع الايرانية بكردستان العراق

اقامة معرض البضائع الايرانية بكردستان العراق

أعلن مدير مكتب التخطيط والمناسبات التجارية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية "ايرج معصومي"عن اقامة معرض خاص للبضائع الايرانية في مدينة السليمانية بكردستان العراق.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه أوضح " معصومي" في بيان اليوم الثلاثاء، أن المعرض سيقام خلال فترة 22 – 26 يونيو/ حزيران الجاري برعاية شركة المعارض الدائمة والدولية لمحافظة آذربايجان الغربية الايرانية (شمال غرب).

واشار أن المعرض سيقام على مساحة 6 الاف متر مربع وتشارك فيه 84 شركة ايرانية كبرى، بمجال المواد الانشائية والاجهزة المنزلية والمواد الغذائية والسيارات وقطع الغيار والمعدات الطبية وديكورات المنازل والمنتجات الصحية والتجميلية والالبسة والاحذية والشنط فضلا عن صناعة الكهرباء والغاز والنفط.

/انتهى/

رمز الخبر 1915339
https://ar.mehrnews.com/news/1915339/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات