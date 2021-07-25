رئيسي: ايران برهنت انها صديق وفي وشريك موثوق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اية الله ابرهيم رئيسي قال لدى استقباله وزير الخارجية القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني" ان ايران برهنت انها صديق وشريك موثوق وجدير بالاعتماد.

واشار اية الله رئيسي خلال اللقاء الى ان الشعبين الايراني والقطري شقيقتان دينيتان وشريكتان إقليميتان لبعضهما البعض، مشددا على ان طهران تولي اهتماما خاصا بعلاقاتها مع الدوحة وان اولوية السياسة الخارجية للحكومة المقبلة ستكون لدول الجوار.

وقال الرئيس المنتخب انه ينبغي البحث عن جذور انعدام الأمن في المنطقة في خارجها، واضاف: إن السبيل إلى إرساء دعائم الامن والاستقرار الراسخين والاستقرار الاقليمي هو تعاون دول المنطقة على أساس الثقة السياسية المتبادلة والرفض العملي للتدخل الأجنبي في المنطقة.

وبدوره هنأ وزير الخارجية القطري آية الله رئيسي بفوزه، وابلغه تحيات أمير قطر قائلا ان قطر تتطلع إلى التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية وكذلك بذل المساعي لضمان الأمن في المنطقة بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الايرانية./انتهى/