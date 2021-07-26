قائد الثورة يعزي بوفاة رئيس مؤسسة الاسكان/تسجيل 268 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة يعزي بوفاة رئيس مؤسسة الاسكان

بعث قائد الثورة الإسلامية برقية تعزية بمناسبة وفاة رئيس مؤسسة الإسكان للثورة الإسلامية السيد "علي رضا تابش".

روحاني: الحرب الاقتصادية لعام 2018 لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد وفي تاريخ العالم

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني أن الحرب الاقتصادية لعام 2018 لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد وفي تاريخ العالم، مبينًا أنه حتى بيع برميل النفط كان محدودا وكل العمليات والموارد المصرفية للبلاد كانت محجوبة تمامًا.

رئيسي: ماضي الاخوة بين الشعب الإيراني والعماني والصداقة بين الحكومتين متجذر وراسخ

اعتبر الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي تطوير العلاقات مع سلطنة عمان هدفا في متناول اليد في ضوء الثقة السياسية المتبادلة، معتبرا الحوار مع الجيران اولوية الدبلوماسية للحكومة القادمة.

الادميرال سياري: قواتنا قامت برفع قدراتها بما يتناسب مع التهديدات الحديثة

قال مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري، ان القوات المسلحة للبلاد والجيش رفعوا من قدراتهم بما يتناسب مع التهديدات الحديثة.

ظريف يبحث مع نظيره القطري آخر التطورات في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأحد، نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وزارة الصحة: تسجيل 268 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 268 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 88 الفا و800شخصا.

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