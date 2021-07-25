قائد الثورة يعزي بوفاة رئيس مؤسسة الاسكان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بعث برقية عزّى خلالها بوفاة "السيد علي رضا تابش".

وجاء في نص البرقية انه:

بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم بلتعزية الى عائلة المغفور له السيد "علي رضا تابش" وجميع ذويه واصدقائه وزملائه. حيث انه يعتبر احد المدراء الكفوئين والنزيهين والمثابرين في الجمهورية الاسلامية وقدم خدمات جلية في العقود الماضية في مختلف المؤسسات ومن ضمنها مؤسسة الاسكان والتي اسسها الامام الراحل (رض).

وأسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة للمتوفي والصبر والسلوان الى ذويه.

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