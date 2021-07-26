المشري يصف ما يجري في تونس بالانقلاب وحفتر بالانتفاضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه ذكر موقع قناة لييبيا الحدث الإلكتروني أن حفتر أعرب عن تطلعه "الى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر، بعد قضائها على أهم عثرة في طريق تطورها".

بالمقابل، غرّد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، واصفا الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بـ "الانقلاب".

وفي تعبير لافت، كتب المشري يقول: "14 فبراير 2014 انقلاب حفتر، 25 يوليو 2021 انقلاب قيس (سعيد)، ما أشبه الليلة بالبارحة".

وتابع في هذا الشأن قائلا:" نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية".

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